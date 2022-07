Schwerpunkte

Glasfaser: Tauziehen in Oberboihingen

22.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mit den Firmen Deutsche Glasfaser und NetCom BW bewarben sich am Mittwoch gleich zwei Firmen für den Breitbandausbau in Oberboihingen. Die Angebote unterschieden sich minimal.

Glasfaser – ein Garant für schnelles Internet und gute Telefonverbindungen. Foto: Adobe Stock

OBERBOIHINGEN. Bis 2030 sollten 90 Prozent der Kommunen in der Region Stuttgart mit Glasfaser versorgt sein. So hieß es, als 2019 die Initiative Breitband an den Start ging. Sehr weit ist man allerdings noch nicht gekommen. Mitte 2021 lag der Glasfaserausbau in der Region Stuttgart gerade mal bei zehn Prozent der Haushalte. Im Landkreis Esslingen gar nur bei 7,4 Prozent. Die Kommunen wollen sich jedoch jetzt nicht mehr alleine auf den Ausbau durch die Deutsche Telekom verlassen. Und das bringt jetzt Schwung in diese Angelegenheit. Denn die Konkurrenz des Branchenriesen springt in die Bresche.