Schwerpunkte

Medienentwicklungspläne vorgestellt - Grünes Licht für die Digitalisierungs-Ausstattung an Wendlinger Schulen

12.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinderat gibt grünes Licht für die Digitalisierungs-Ausstattung an Wendlinger Schulen – Medienentwicklungspläne vorgestellt

Die Digitalisierung an den Schulen ist nicht so weit vorangeschritten, wie dies von Politikern immer gerne verkündet wird. Homeschooling in Zeiten von Corona hat einige Defizite an den Tag gebracht. Mit der Digitalpakt-Initiative von Bund und Ländern und ergänzenden Sonderprogrammen sollen die Schulen aufgerüstet werden. Ein Hilfsmittel ist der Medienentwicklungsplan.

Mit der Digitaloffensive von Bund und Länder sollen in die Klassenzimmer immer mehr Laptops und Tablets Einzug halten. Foto: Adobe Stock/Kneschke

WENDLINGEN. Mit dem Medienentwicklungsplan, den jede Schule für sich ausarbeitet, soll der Bedarf rund um die Digitalisierung im Unterricht ermittelt werden. Die Medienentwicklungspläne der Anne-Frank-Schule, Ludwig-Uhland-Schule, Johannes-Kepler-Realschule und des Robert-Bosch-Gymnasiums liegen fertig vor, der Plan der Gartenschule steht vor der Fertigstellung. Um Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule vom Land zu beantragen, ist der Medienentwicklungsplan Voraussetzung.