Schwerpunkte

Gespräche über Gott und die Welt

24.05.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Beim 102. Katholikentag in Stuttgart vom 25. bis 29. Mai ist auch das Dekanat Esslingen-Nürtingen mit einem Infostand und Chorgruppen vertreten. Ermäßigte Karten gibt es in den Pfarrbüros in Wendlingen und Köngen.

WENDLINGEN/STUTTGART. Vor katholischen Kirchen und Gemeindehäusern kann man seit geraumer Zeit bunte Fahnen im Wind flattern sehen. Sie künden von dem Großereignis, das es so nur alle zwei Jahre gibt. In diesem Jahr sogar greifbar nur wenige Kilometer vom Kreis Esslingen entfernt. „Was lange geplant und vorbereitet ist, startet jetzt“, freut sich Dekan und Pfarrer Paul Magino auf den bevorstehenden Katholikentag in Stuttgart.