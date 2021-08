Schwerpunkte

Geschichte und Genüsse in den Kirchheimer Gassen

26.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Stadtführungen in Kirchheim im September bieten wieder eine gute Gelegenheit, neue Aspekte der Nachbarstadt zu entdecken oder sich einfach einen entspannten Nachmittag bei kulinarischen Genüssen zu gönnen. Neue Führungen wurden in das Programm aufgenommen.

KIRCHHEIM. Bei den offenen Stadtführungen der Stadt Kirchheim unter Teck im September 2021 ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei allen genannten Stadtführungen ist eine vorherige Anmeldung bei der Kirchheim-Info unter (0 70 21) 5 02-5 55 oder tourist@kirchheim-teck.de notwendig. Wenn nicht anders angegeben, sind die Führungen kostenfrei. Ein Nachweis von getestet, geimpft oder genesen ist immer nötig, wenn die Führung in geschlossenen Räumen stattfindet.

Den Anfang macht am Samstag, 4. September, die Stadtführung durch Kirchheims Altstadtgassen. Die Führung widmet sich ab 14.30 Uhr der bewegten Geschichte von Kirchheim. Die kostenpflichtige Tour startet an der Kirchheim-Info (Max- Eyth-Straße 15). Ein weiterer Termin für die historische Führung ist am Sonntag, 12. September, um 16 Uhr. Kräuterfrau Christel Ströbel offenbart am Mittwoch, 8. September, ab 16 Uhr allerlei Spannendes über den städtischen „Kräutergarten“. Die Tour startet an der Kirchheim-Info.

Stadtarchiv und Bürgerseen neu kennenlernen