Gertrud Sroka aus Wendlingen feiert heute ihren 100. Geburtstag

27.06.2022 05:30, Von Bryan Becker — E-Mail verschicken

Gertrud Sroka feiert heute ihren hundertsten Geburtstag. Sie hat einiges erlebt. Gemeinsam mit ihrer Familie bewältigte sie jedoch alle Herausforderungen, die das Leben bereithielt. Bis heute prägt sie die Familie auf ihre ganz besondere Art.

Bis heute ist der Garten der Lieblingsplatz von Gertrud Sroka. Foto: Becker

WENDLINGEN. Im heutigen Olesnica in Polen wuchs Gertrud Sroka mit ihren sechs Geschwistern auf. Die schwierigste Zeit erlebte Gertrud Sroka 1945, als sie aus ihrer Heimat in Schlesien fliehen musste. In dem Glauben sie könnte mit ihrer Familie eines Tages zurückkehren, packte sie nur das wichtigste Hab und Gut in einen Leiterwagen und die Familie machte sich auf den Weg nach Bayern. Dabei ließ sie nicht nur ihren Bauernhof zurück, sondern auch viele wichtige Dokumente. Die ersten drei Jahre musste sie zudem ohne ihren Mann an ihrer Seite überstehen. Dieser befand sich bis 1948 in Kriegsgefangenschaft. Eine entbehrungsreiche Zeit und nicht gerade einfache Voraussetzungen, um ein neues Leben aufzubauen.