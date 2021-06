Schwerpunkte

Generalversammlung Tennisclub online

08.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Der Tennisclub Wendlingen lädt zur Online-Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2019/20 am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr ein. Die Tagesordnung ist wie folgt: Geschäftsbericht des Vorsitzenden;. Kassenbericht der Schatzmeisterin; Bericht der Kassenprüfer; Entlastung der Schatzmeisterin; Berichte der Abteilungsleiter Sport, Aktive Sport Jugend, Breitensport, Technik, Wirtschaft, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing; Entlastung des Vorstands; Satzungsänderung zum Geschäftsjahr; Neuwahlen des gesamten Vorstands; Festsetzung der Vereinsbeiträge, Umlagen und Gebühren; Genehmigung der Haushaltsvoranschläge für das neue Geschäftsjahr; Anschaffung einer LED-Beleuchtung für die Halle; Vorstellung der Planung einer festen Tennishalle; Anträge; Verschiedenes. Wegen Corona fehlt der Tagesordnungspunkt Ehrungen. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Bei der online abgehaltenen Mitgliederversammlung wird das Tool ZOOM eingesetzt. Eine Anmeldung ist bis 16. Juni per Mail erforderlich mit Vorname, Name und E-Mail-Adresse an gv21-tcwendlingen@gmx.de, wer am 18. Juni am Testlauf teilnehmen will. Für die Generalversammlung selbst bis spätestens 22. Juni. Nach der Anmeldung kommt eine Bestätigungsmail mit einem Link zur Teilnahme.

Anträge zur Generalversammlung müssen bis spätestens sieben Tage vor der Versammlung beim Vorsitzenden oder der Geschäftsstelle schriftlich mit Begründung eingereicht werden.