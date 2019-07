Gemeinsamkeiten finden

Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Neuapostolischen Kirche Wendlingen

Vor Kurzem feierte die Neuapostolische Kirche mit einem Festakt im Treffpunkt Stattmitte ihr 100-jähriges Bestehen. Bezirksvorsteher Joachim Raff konnte neben einer stattlichen Zahl von Gemeindegliedern auch viele Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Weigel, Stadträte sowie die Pfarrer der beiden großen Kirchen in Wendlingen.

Die Festrede hielt Apostel Volker Kühnle. Foto: Hierl

WENDLINGEN. Gemeindevorsteher Wolfgang Briem vermittelte in seiner Kurzchronik einen Einblick in die Entwicklung der Kirchengemeinde in den letzten 100 Jahren. Aus den Anfängen der ersten Gottesdienste im Wohnhaus der Familie Heilemann in der Fabrikstraße, über weitere Zwischenstationen, konnte die stetig wachsende Gemeinde unter großem persönlichen Einsatz, 1957, die Kirche in der Kirchheimer Straße einweihen. Besonders bedankte sich Briem bei den vielen Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde, die dafür sorgen, dass die vielfältigen Aufgaben einer Kirchengemeinde wahrgenommen werden können.