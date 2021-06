Schwerpunkte

Gemeinderat Oberboihingen deckelt Förderbetrag

30.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ortskernsanierung betrifft auch sanierungswillige Bürger

OBERBOIHINGEN. Ortskernsanierungen dienen nicht nur dazu, den öffentlichen Straßenraum aufzuhübschen, auch die Bürger haben davon geldwerte Vorteile. Wenn sie denn ihre privaten Häuser modernisieren oder eine Immobilie abreißen wollen. In der 1. Phase der Ortskernsanierung wurde mit dem Neubau des Rathauses, dem Bau neuer Wohn- und Geschäftshäuser an der Ecke Nürtinger Straße/Steigstraße sowie mit der Anlegung des Dorfplatzes eine attraktive Ortsmitte geschaffen. Mit ins Sanierungsprogramm fiel auch das historische Fachwerkhaus „Hohentwiel“, dem ältesten Pfarrhaus im Landkreis Esslingen, das heute Schmuckstück der Ortsmitte ist.

Derzeit läuft im Rahmen der verlängerten Ortskernsanierung II ein neuer Förderzeitraum. Der Sanierungsträger, die LBBW Immobilien, solle, so der Beschluss des Gemeinderats im Februar, eine Vereinbarung über private Modernisierungsmaßnahmen und einen städtebaulichen Vertrag über die Förderung von Abbruchkosten erarbeiten und dem Gemeinderat vorlegen. Das geschah dann in einer nichtöffentlichen Sitzung im Mai. In dieser Sitzung regte der Gemeinderat an, die Bewilligungsrichtlinien so zu ändern, dass zur Deckelung der Förderung ein Höchstbetrag von 100 000 Euro festgesetzt werde, für den Fall jemand modernisiert ein Bestandsgebäude und schafft neuen Wohnraum.