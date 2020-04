Köngen: Gemeindehaus weicht dem Neubau

20.04.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Auf dem Grundstück in der Gunzenhauser Straße entsteht eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Pflegebedarf

Im Juni 2018 wurden die Pläne bekannt gemacht: In Köngen soll eine Wohngemeinschaft entstehen für Menschen mit Pflegebedarf. Dafür muss nun das Alte Gemeindehaus in der Gunzenhauser Straße weichen.

Der Bagger war am Freitag kräftig am Werk – vom Gemeindehaus war am Nachmittag schon nicht mehr sehr viel übrig. Foto: sg

KÖNGEN. Ins Pflegeheim umzuziehen, das ist für manche Menschen ein eher beklemmender Gedanke. Der Verlust der Selbstbestimmtheit ängstigt viele. Und so wird der Zeitpunkt möglichst lange hinausgezögert. Doch in eine Wohngemeinschaft umzuziehen, in der man Hilfe in Anspruch nehmen kann, wenn man sie braucht, in der man die Gewissheit hat, dass im Notfall jemand da ist, dass man ansonsten aber frei ist – das ist ein gutes Gefühl.

Genau so ein Angebot wird es in Köngen geben. In der Gunzenhauser Straße wird nämlich eine „Wohngemeinschaft für Menschen mit Pflegebedarf“ entstehen. Altengerecht und barrierefrei, natürlich. In vertrauter Umgebung, nah genug, um von vertrauten Personen auch häufig Besuch zu bekommen.