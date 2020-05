Gemeinde Oberboihingen springt zur Not in die Bresche

Oberboihingen übernimmt Gewährleistung für Baugebiet – Banken lassen sich Finanzierung durch Ausfallbürgschaft absichern

Im Gebiet um die Neuffen- und Zollernstraße soll ein Baugebiet mit 28 Bauplätzen entstehen. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. Oberboihingen will im Gebiet der Koch-, Neuffen- und Zollernstraße ein kleines Baugebiet schaffen. Und hat dafür die LBBW Immobilen Kommunalentwicklung (KE) aus Stuttgart als Investor mit ins Boot geholt. Die Firma erschließt das Baugebiet, baut also Straßen, Wege und Kanäle. Auf eigene Rechnung. Dann refinanziert sie diese Kosten durch den Verkauf von Grundstücken an Bauinteressenten. An sich nichts ungewöhnliches.