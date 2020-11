Schwerpunkte

Gelungenes Konzert

03.11.2020

Ein gelungenes erstes Balkonkonzert mit De Selle, der kleinen Besetzung von den Lauterbläsern und disziplinierten, zufriedenen Zuhörern und erfrischenden Klängen fand am Samstagmorgen in Wendlingen statt. Die Bühne für die Musiker war der große Balkon des Treffpunkts Stadtmitte. Er bietet sich an für Quartette oder Quintette wegen des notwendigen Abstands zueinander. Durch die geschlossene Bebauung des Marktplatzes kam fast Konzertsaalgefühl für die Musiker und Zuhörer auf. Mit dem dargebotenen Programm aus speziell für Bläser-Quintette arrangierten besinnlichen, volksmusikalischen und populären Dixieland-Stücken, welche musikalisch sehr gut dargeboten wurden, zeigten die fünf Bläser, dass Musik auch unter Corona-Bedingungen Lebensqualität und Freude bringen kann. Eine Fortsetzung solcher Balkonkonzerte durch verschiedene Wendlinger Gruppierungen wünschten sich Musiker und Zuhörer. pm