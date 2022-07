Am Freitagabend startete die 950-Jahr-Feier in Neckartenzlingen mit tollen Beiträgen der Vereine und Gästen aus dem ungarischen Komló..NECKARTENZLINGEN. Das Wetter hätte nicht besser sein können. Im rappelvollen Festzelt in den Auwiesen und im Außenbereich, wo ein Getränkestand, Cocktailbar,…

Mehr