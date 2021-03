Schwerpunkte

Geld vom Land für die Textilforschung

23.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung in Denkendorf größtes Forschungszentrum in Europa

DENKENDORF (pm). Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) erhalten für das Jahr 2021 rund 5,690 Millionen Euro vom Land als Grundfinanzierung. Das teilte die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr in einer Presseerklärung mit.

„Mit den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung Denkendorf haben wir einen hochinnovativen und einzigartigen Forschungsstandort des Landes bei uns in der Region. Hier werden unternehmensnah neue Technologien entwickelt und erprobt. Diese innovativen Textilien und Fasern tragen auch zu einer ressourcenschonenderen Wirtschaft bei. Mit der breiten Grundfinanzierung sichern wir als Land, dass in Denkendorf ganz neue Ideen und Technologien entstehen können. Das sichert unseren Wirtschaftsstandort“, so die Esslinger Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsexpertin Andrea Lindlohr.

Die DITF sind das größte Textilforschungszentrum in Europa. Als einzige Textilforschungseinrichtung weltweit decken die DITF die gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette von Textilien ab. Die Institute forschen an neuen textilen Anwendungsfeldern beispielsweise für innovative Medizinprodukte auf textiler Basis oder der Umwelt-, Material- und Oberflächentechnik.