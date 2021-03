Schwerpunkte

Geld vom Land für die Mörikeschule

16.03.2021 05:30

KÖNGEN (pm). Mit über 1,1 Millionen Euro unterstützt das Land Baden-Württemberg die kommunalen Schulträger im Landkreis Esslingen bei der Sanierung von Schulgebäuden. Darüber informierte der Kirchheimer CDU-Landtagsabgeordnete Karl Zimmermann in einer Pressemitteilung.

„Mit der Landesförderung können unter anderem die Mörike-Grundschule in Köngen mit 93 000 Euro und die Schlossgarten Grund- und Werkrealschule in Wernau mit 340 000 Euro modernisiert und saniert werden“, so Zimmermann.

Insgesamt fördert das Land 127 Sanierungsmaßnahmen mit den im Haushalt dafür vorgesehenen 100 Millionen Euro. Mit den Förderprogrammen für die Schulsanierung und den Neu- und Umbau von Schulen stehen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt rund 400 Millionen Euro bereit.

Zuvor hatte das Land bereits für die Jahre 2017 bis 2019 einen Sanierungsfonds für Schulen aufgelegt, aus dem 549 Maßnahmen mit insgesamt 476 Millionen Euro gefördert wurden.