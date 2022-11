Schwerpunkte

Geht es nach dem Baustopp im Schwanenweg in Wendlingen bald weiter?

12.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nach monatelangem Baustopp soll es demnächst auf der Baustelle im Schwanenweg wieder weitergehen. Unabhängig davon wird am 5. Dezember Baubeginn für das neue Park-and-ride-Parkhaus sein.

Noch immer liegt die Baustelle im Schwanenweg neben dem Otto-Quartier brach. Das soll sich in nächster Zeit allerdings ändern. Im Hintergrund links ist der Interims-Parkplatz für Zugpendler zu erkennen. Er wird nach wie vor von ihnen genutzt werden können. Foto: Just

WENDLINGEN. Wie es derzeit aussieht, geht Stadtbaumeister Axel Girod davon aus, dass die Baufirma am 21. November die Arbeiten für die Verlegung des Schwanenwegs wieder aufnehmen wird. Genaueres lässt sich allerdings momentan nicht dazu sagen. Weshalb es überhaupt zu dieser Unterbrechung gekommen ist, darüber lassen sich die Beteiligten nur vage aus. Während der Auftraggeber, die CG Elementum, davon spricht, dass „technische Notwendigkeiten eine veränderte Vorgehensweise erforderlich machen“ und damit zum Abzug des Bauunternehmens geführt haben (wie berichtet), deutet die Stadt Wendlingen an, dass es Abstimmungschwierigkeiten unter den Beteiligten gegeben habe. Wie die CG Elementum auf unsere letzte Anfrage mitteilte, geht das Immobilienunternehmen davon aus, „dass in den folgenden zwei Wochen die Baumaßnahmen um den Schwanenweg herum fortgeführt werden“ sollen. „Die finalen Abstimmungen in dieser Angelegenheit werden diese Woche zu Ende sein.“ Allerdings ist diese Antwort auch schon wieder fast drei Wochen alt, ohne dass seither auf der Baustelle etwas geschehen wäre.