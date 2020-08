Schwerpunkte

„Gegen Klimakrise gibt’s keinen Impfstoff“

28.08.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Redaktionsgespräch mit Staatssekretär Dr. Andre Baumann über Klimakrise, Corona-Pandemie und das Landesnaturschutzgesetz

Vor dem Eingang der Wendlinger Zeitung: Staatssekretär Andre Baumann und der Landtagsabgeordnete Andreas Schwarz. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Eine dreiwöchige Sommertour quer durchs Ländle mit zahllosen Arbeitsterminen hat sich Staatssekretär Dr. Andre Baumann, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund, selbst verordnet. Nicht immer einfach in Coronazeiten auch für den „Statthalter von Kretschmann“ in Berlin, wie er als Vertreter des Landesoberhaupts in der Bundeshauptstadt von Andreas Schwarz im Redaktionsgespräch mit der Wendlinger Zeitung augenzwinkernd bezeichnet wurde.