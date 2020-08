Schwerpunkte

Gedankenschlacht im Gehirn

17.08.2020 05:30, Von Gaby Weiß — E-Mail verschicken

3K-Festival trotzt Corona – Dichterwettstreit Deluxe sorgt mit Poesie, Comedy und Satire für beste Unterhaltung

Auf der Bühne kein Blatt vor dem Mund: Die Slammer beim 3K-Festival sorgten für einen sehr unterhaltsamen literarischen Abend. Foto: Weiss

KÖNGEN. Seit 20 Jahren stellen ehemalige Ehrenamtliche des Köngener Jugendhauses Trafo im Anschluss an das Abschlussfest des Abenteuerspielplatzes das 3K-Festival auf die Beine. In normalen Zeiten stehen dabei die „3K“ für das Motto „Konzerte, Kabarett, Kontraste“. Im aktuellen, von der Pandemie tüchtig durchgeschüttelten Jahr stehen die „3K“ augenzwinkernd für „Kultur in Köngen trotz Korona“. In kürzester Zeit wurde unter Einhaltung vielfältiger Auflagen ein kleines, aber feines zweitägiges Programm arrangiert mit einem von der Tübinger Truppe „Dichterwettstreit Deluxe“ organisierten Poetry Slam.