Gastronomen fordern in Plochingen Unterstützung von der Politik

08.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gastronomen aus dem Raum Stuttgart schildern in Plochingen ihre Situation und erwarten verlässlichen Fahrplan

Nein, sie fühlen sich von der Politik nicht wahrgenommen, die Gastronomen aus dem Raum Stuttgart. Deswegen hatte die Meistervereinigung Gastronom Baden Württemberg gestern zu einer Demo nach Plochingen eingeladen. 200 Mitglieder kamen, um ihren Forderungen an die Politik Nachdruck zu verleihen.

Rund 200 Gastronomen aus dem Raum Stuttgart demonstrierten gestern in Plochingen für mehr Hilfe durch die Politik und eine verlässliche Perspektive. Foto: Bulgrin

PLOCHINGEN. Tränen standen Nicole Domon in den Augen, als ihr Auszubildender Marc Harrington den Beifall der 200 Berufskollegen entgegen nahm. Stolz ist die Inhaberin des Köngener Hotels und Restaurants Schwanen auf ihren Azubi. Gerade hatte Harrington sich mutig ans Mikrofon gestellt und von den Nöten der Azubis im Gastrogewerbe erzählt. Denn noch ist nicht klar, welche Perspektive sie in dem Beruf haben, den sie vor noch gar nicht langer Zeit optimistisch und hoffnungsvoll begonnen haben. Harrington begann seine Ausbildung vor zwei Jahren. Der Grund: „Ein krisensicherer Job, Flexibilität was Arbeitsplatz und Arbeitsort und eventuelle Ziele im Leben angeht“. Vor zwei Jahren dachte er: „Wenn ich mich gut anstelle, werde ich vielleicht übernommen und kann mich weiter fortbilden.“. Und nun? An seinem Arbeitsplatz, an dem früher große Bankettveranstaltungen stattfanden sind nun die Tische und Stühle leer. Seine Arbeitgeber, Patrick und Nicole Domon, bemühen sich, ihm Aufgaben zuzuteilen und ihn zu beschäftigen. Kurzarbeit? Das will Nicole Domon vermeiden, denn von dem kleinen Ausbildungsgehalt bleibt dann nicht mehr viel übrig. Harrington will auch nicht für Wochen die Beine hochlegen. Berufsschule, Fortbildungen, alles fällt derzeit aus.