Garant für funktionierende Partnerschaft

Am Wochenende feierten die Freundeskreise Dorog und Wendlingen ihr 25-jähriges Bestehen – Bürgerbus reiste nach Ungarn

Es war ein festlicher und äußerst bunter Nachmittag, mit dem die beiden Freundeskreise ihr 25-jähriges Bestehen am vergangenen Samstag in Wendlingens Partnerstadt Dorog gefeiert haben. Neben den obligatorischen Festreden und Grußworten wurde Musik gemacht, getanzt und gefeiert, dass das Doroger Kulturhaus nur so bebte.