Galerieverein möchte in Wendlingen neue Wege beschreiten

06.05.2020 05:30, Von Gaby Weiß — E-Mail verschicken

Galerieverein plant Online-Ausstellung nach Corona-bedingter Schließung der Städtischen Galerie in Wendlingen

Unser Foto zeigt den Vorsitzenden Rolf Körber (rechts) und Pressemann Werner Sommer: Mundschutz statt Kunstwerke. Foto: Weiß

WENDLINGEN. Ein Plakat im Schaukasten in der Weberstraße 2 informiert: „Aufgrund der aktuellen Lage zum Corona-Virus bleibt die Städtische Galerie ab dem 16. März 2020 vorübergehend geschlossen.“ Und die Webseite des Galerievereins vermeldet, dass auch die geplante Ausstellungseröffnung abgesagt ist. Rolf Körber, erster Vorsitzender des Galerievereins, beschreibt die anfängliche Situation im ehrenamtlichen Team nach dem Corona-Shutdown „als einen Spagat zwischen Standby und ‚The Show must go on‘. Aber es ist uns wichtig, nicht in Lethargie zu verharren. Bei uns herrscht ein Grundoptimismus vor“, betont er. Gemeinsam macht man sich Gedanken, wie sich das Beste aus der Situation machen lässt und wie sich in der Ausstellungspräsentation für Künstler und Publikum neue Wege beschreiten lassen.