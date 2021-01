Schwerpunkte

Galerieverein: Ausstellung fällt aus

25.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Die Kontaktbeschränkungen machen es dem Galerieverein unmöglich, die Ausstellung von Konstantin Flemig „Vor den Augen der Welt, hinter den Kulissen der Kriegsfotografie“ wie geplant am 27. Januar zu eröffnen. Wie alle ausgefallenen Ausstellungen wird auch diese im Jahr 2022 nachgeholt. Die nächste Ausstellung am 4. April mit dem Titel „Zeitspuren“ ist eine Gruppenausstellung mit der GEDOK Reutlingen. Der Verein hofft auch diesmal wieder, dass die Ausstellung planmäßig stattfinden kann. Besonders weil diese Ausstellung schon einmal im Frühjahr 2020 dem ersten Lockdown zum Opfer fiel und auf dieses Jahr verschoben werden musste. Um eine Ausstellung durchführen zu können benötigt der Verein Planungssicherheit für mindestens vier Wochen im Voraus. Einladungskarten, Plakate und Banner werden gedruckt, Redner werden gebucht und für musikalische Unterhaltung wird gesorgt. Und nicht zuletzt muss die Ausstellung in der Galerie aufgebaut werden. Das alles geschieht im Galerieverein mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wenn nicht vier Wochen vor Ausstellungsbeginn ein eventuell noch bestehender Lockdown aufgehoben wird, dann steht es schlecht um den Ausstellungsbeginn. Der Verein jedoch bleibt weiter optimistisch.