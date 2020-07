Schwerpunkte

Fußweg noch bis Ende Oktober gesperrt

21.07.2020 05:30

OBERBOIHINGEN (pm). Die Bartholomäuskirche wird saniert. Da der Fußweg zwischen Dorfplatz und Friedhofstraße direkt an der Kirche vorbeiführt, ist eine Sperrung des Fußwegs im Interesse der Fußgänger unvermeidbar.

Es sind zwei Umleitungsrouten ausgewiesen. Die eine führt vom Dorfplatz über die Rathausgasse in die Kelternstraße und an der Dreifaltigkeitskirche vorbei in die Friedhofstraße.

Der andere Weg führt über den Dorfplatz in die Steigstraße und die Treppen von der Steigstraße zum Kirchrain und von dort in die Friedhofstraße.

Die Sperrung, die vor allem auch Schüler betrifft, dauert noch bis zum 31. Oktober an. Zu den Gottesdienstzeiten, zu Beerdigungen und Hochzeiten wird die Absperrung jeweils geöffnet.