27.09.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Bürgermeister Steffen Weigel wurde auf seine zweite Amtszeit in festlicher Gemeinderatssitzung verpflichtet

Nach dem überwältigenden Wahlergebnis bei der Wiederwahl von Bürgermeister Steffen Weigel im Juli, fehlte noch die offizielle Amtseinsetzung. Die wurde nun am Mittwochabend in einer festlichen Gemeinderatssitzung zelebriert. Weigels zweite Amtszeit beginnt am 1. Oktober.

WENDLINGEN. Mit einem musikalischen Gruß von der Musikschule Köngen/Wendlingen begann die festliche Gemeinderatssitzung im Großen Saal des Treffpunkts Stadtmitte. Liedstücke von Mendelssohn Bartholdy, Carl Maria von Weber und Camille Saint Saëns, gesungen von den beiden Bundespreisträgerinnen Jugend musiziert 2019, Emily Sedlacek und Antonia Brunhorn, begleitet von Jörg Dobmeier am Klavier, bildeten den feierlichen Rahmen.