Für mehr Aufenthaltsqualität: Die Wendlinger Stadtmitte soll grüner werden

23.09.2021, Von Gaby Kiedaisch

Gegen den erwarteten Anstieg der Temperaturen vor allem im Sommer will die Stadt Wendlingen Marktplatz und Marktgasse umgestalten. Erste Vorschläge stießen im Ausschuss auf positive Resonanz.

Solche Riesenkübel mit Bepflanzungen wie hier auf dem „Stadtbalkon“ in Nürtingen könnten auch in der Wendlinger Innenstadt helfen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Weitere Beispiele dafür wurden in der Ausschusssitzung am Dienstag vorgestellt. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Wenn durch den Klimawandel erwartet wird, dass in Mitteleuropa die Sommer künftig heißer werden, dann hat das auch Auswirkungen auf die Temperaturen in Städten und Gemeinden. Versiegelte Böden und wenig Begrünung sind hier besonders kontraproduktiv. Der Marktplatz in Wendlingen und die Marktgasse sind dafür ein Paradebeispiel. Damit die Aufenthaltsqualität in der Stadtmitte verbessert wird, stellte die Verwaltung in der ersten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt nach der Sommerpause erste Gestaltungsvorschläge im Gremium vor.