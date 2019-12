Für Feinschmecker: Das Köngener Kochbuch

21.12.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Büchereileiterin Tanja Ley trug Rezepte Köngener Bürger zusammen

KÖNGEN. Im vergangenen Jahr feierte die Bücherei in Köngen ihr 30-jähriges Bestehen. „Wäre es da nicht eine schöne Idee, selbst ein Buch herauszugeben? Ein Kochbuch? Mit Rezepten, die die Köngener Bürger selbst beisteuern?“, überlegte sich Büchereileiterin Tanja Ley. Die Idee fand sogleich Unterstützung bei Bürgermeister Otto Ruppaner. Und so nahm Tanja Ley die Aufgabe in Angriff, Rezepte zu sammeln. Herausgekommen ist nun ein Buch mit sechs Kapiteln, das von Suppenrezepten über Hauptgerichte bis hin zu leckerem Gebäck alles enthält, was in einer Küche zubereitet werden kann.