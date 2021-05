Schwerpunkte

Für den Skaterplatz Wendlingen zeichnet sich eine Lösung ab

04.05.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Ein Kompromissvorschlag soll Schließung der Skateranlage im Sportpark entgegenwirken – Regelung nach Pfingsten überprüfen

Skateboarding ist inzwischen olympische Disziplin geworden. Schon im letzten Jahr sollte die Trendsportart bei den Olympischen Spielen in Tokio erstmals an den Start gehen. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung und ist auch für die Skateranlage im Sportpark Im Speck der Grund, weshalb die Regeln auf dem Platz neu geschrieben werden.

Beliebt ist die Sportanlage Im Speck bei Fahrern von Scooterrollern, Inlineskates und Skateboards. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Doch der Reihe nach: der Frühling ist da, bei schönem Wetter und immer milder werdenden Temperaturen zieht es Klein und Groß nach draußen. Auch auf der Skateranlage Im Speck nimmt der Betrieb weiter zu. Vor allem an Wochenenden wird die Anlage von Inlineskatern, Skateboardern und Scooterrollern in Scharen genutzt. Während in Normalzeiten die Kommunen darüber erfreut wären, dass ihre Sportanlagen so gut angenommen werden, ist das unter Coronabedingungen ein Problem. Eine entsprechende Anfrage dazu hatte Werner Kinkelin (FWV) kürzlich im Ausschuss für Technik und Umwelt gestellt (wie berichtet) und seine Sorge darüber ausgedrückt, dass die Ansteckungsgefahr bei den vielen Sporttreibenden auf einer so kleinen Anlage doch sehr groß sei.