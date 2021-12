Schwerpunkte

Für 25 Jahre im Gemeinderat geehrt

23.12.2021

Für seine Verdienste seit 25 Jahren als Gemeinderat der Stadt Wendlingen wurde Stadtrat Jürgen Zimmermann (links), Freie Wähler, vom Gemeindetag Baden-Württemberg ausgezeichnet. Bürgermeister Steffen Weigel überreichte ihm Urkunde und Stele in der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Beisein von dessen Frau Gabriele Zimmermann. In seiner Laudatio würdigte Weigel seine stets sachlichen Beiträge und seine Fachkenntnis rund ums Bauen. Jürgen Zimmermann brachte sich in verschiedenen Arbeitskreisen und Ausschüssen ein wie aktuell dem Ausschuss für Technik und Umwelt, Umlegungsausschuss, Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser und im Zweckverband Gruppenklärwerk. In dieser langen Zeit war er auch ehrenamtlicher zweiter und dritter Bürgermeister. Er wurde fünf Mal in den Gemeinderat gewählt, was ein großes Vertrauen in der Bevölkerung voraussetzt. gki