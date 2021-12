Schwerpunkte

Frühere Ortsdurchfahrt von Oberboihingen wird neu gestaltet

09.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

An der Erneuerung und Umgestaltung der Unterboihinger Straße in Oberboihingen soll die Bevölkerung beteiligt werden. Der Gemeinderat sprach sich deshalb einvernehmlich für ein Verfahren mit Lösungsansätzen aus.

Die Unterboihinger Straße wird in den nächsten Jahren umgestaltet. Foto: Gierlichs

OBERBOIHINGEN. Die Gemeinde Oberboihingen hat in den letzten Jahrzehnten ihre Ortsmitte stark verändert. Den Anfang machte die Beseitigung der beschrankten Bahnübergänge, in deren Zug mehrere Unterführungen für den Verkehr und für die Fußgänger entstanden sind. Gleichzeitig ist der überörtliche Verkehr über die beiden Kreisverkehre in der Daimlerstraße gelenkt worden, womit die frühere Ortsdurchfahrt mit Unterboihinger und Nürtinger Straße entlastet und ruhiger worden ist. Nach der Verlegung der Feuerwehr in die Neckarstraße entstand rund ums Rathaus eine neue Ortsmitte mit Handel und Wohnbebauung. Auch durch die Neugestaltung von Bahnhof- und Bachstraße hat die Gemeinde eine Aufwertung erfahren.