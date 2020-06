Schwerpunkte

Fronleichnam: Blütenteppich in St. Kolumban

12.06.2020 05:30, Von Peter Dietrich

Blumen aus Straßenkreide, Blumen auf dem Kirchenboden und Blumen auf Papier: St. Kolumban für Fronleichnam geschmückt

Ob das wohl doch noch ein Gewusel wird? Am Anfang waren die Kinder, die am Tag vor Fronleichnam und vor der Kirche St. Kolumban mit Straßenkreide Blumen malten, sehr überschaubar. Doch das änderte sich mit der Zeit, bald wurde es kunterbunt. Auch drinnen in der Kirche gingen drei Familien mutig ans Werk.

Obwohl auf den Brauch des Fronleichnamsteppichs in den Straßen in diesem Jahr verzichtet werden muss, so können sich die Gläubigen in der Kirche an einigen kleineren Blumenteppichen erfreuen. Fotos: Dietrich

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Als ein offenes Angebot wollte Pastoralreferentin Stefanie Walter das Blumenmalen vor der Kirche verstanden wissen, ganz ohne Zwang und Anmeldung: „Wir probieren es jetzt einfach mal aus.“