Schwerpunkte

Friedenszeichen zum Leuchten gebracht

23.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Die Friedensinitiative Wendlingen am Neckar hatte zur Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Annähernd 100 Menschen folgten dem Aufruf und versammelten sich, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auszudrücken und ein deutliches Zeichen für den Frieden zu setzen. „Herr Putin und Herr Selenskyi müssen an den Verhandlungstisch und ernsthafte Gespräche aufnehmen, damit eine Basis für den Frieden geschaffen wird und das Leiden und Töten ein Ende hat. Krieg und Gewalt dürfen nicht länger ein Mittel der Politik sein“, so Ursula Vaas-Hochradl von der Friedensinitiative. pm Foto: Privat