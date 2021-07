Schwerpunkte

Freizeitkunst in der Wendlinger Galerie

Am 21. Juli um 19.30 Uhr ist Vernissage der Ausstellung. Zur Eröffnung spricht Bürgermeister Steffen Weigel mit verschiedenen Künstlern.

Diese Holzskulpturen fertigt Ursel Bohn. Sie werden bis zum 15. August in der Galerie der Stadt Wendlingen gezeigt.

WENDLINGEN. Diesmal stellen die Freizeitkünstler in der Galerie der Stadt Wendlingen am Neckar vom 21. Juli bis zum 15. August aus. Die Ausstellung der Freizeitkünstler war bisher immer die letzte Ausstellung vor der Sommerpause. Sie fand immer zusammen mit einer Wendlinger Schule statt. Im letzten Jahr fiel sie der Corona-Pandemie zum Opfer. Als Ersatz hatte der Galerieverein die Ausstellung online gezeigt. In diesem Jahr sollte den Freizeitkünstlern wieder die Gelegenheit gegeben werden, ihre Werke öffentlich zu präsentieren. In diesem Jahr können keine Schüler teilnehmen, da in den Schulen keine Zeit blieb für die Vorbereitung einer Ausstellung. Die Freizeitkünstler aus Wendlingen und der Region bedienen sich unterschiedlichster Techniken, Stilen und Themen und nutzen immer wieder gerne die Möglichkeit, ihre Arbeiten in der Galerie einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Jeder kann ausstellen, eine Vorauswahl durch den Galerieverein findet nicht statt. Lediglich die Zahl der auszustellenden Werke pro Teilnehmer ist begrenzt. pm

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Mittwoch, 21. Juli, um 19.30 Uhr statt und ist für alle zugänglich. Die Ausstellung ist bis zum 15. August an den Öffnungszeiten der Galerie zu sehen. Diese sind mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.