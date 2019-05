Freie Wähler legen an Stimmen kräftig zu

28.05.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Bei der Kommunalwahl in Wendlingen verliert die CDU zwei Sitze, Grüne gewinnen ein Mandat hinzu und SPD ist weiter Schlusslicht

Beim Superwahlsonntag wurden die Wähler gleich vier Mal an die Wahlurne gerufen. Stärkste Kraft im Wendlinger Gemeinderat sind jetzt die Freien Wähler, die den höchsten Stimmenzuwachs von 7,8 Prozent verzeichnen können, vor den Grünen mit plus 2,1 Prozent. Sie und die CDU, die zwei Sitze verlor, sind mit jeweils sechs Sitzen künftig vertreten. Deutliches Schlusslicht ist die SPD.

WENDLINGEN. Wie in einem Taubenschlag wähnte man sich gestern im Wendlinger Rathaus. Ein Blick in die offenen Büros und in die Flure zeigte geschäftiges Treiben, konzentriert zählende Mitarbeiter, sorgfältig gestapelte Stimmzettel. Im Büro von Wahlleiterin Nicole Fieß war ein ständiges Kommen und Gehen, Kisten mit ausgezählten Stimmzetteln in Briefkuverts verpackt wurden herein- und wieder hinausgeschleppt, irgendjemand hatte immer eine Frage und zwischendrin klingelte das Telefon, doch Nicole Fieß bewahrte Ruhe, beantwortete souverän all das, was an sie herangetragen wurde, und das obwohl bei ihr zum ersten Mal die Fäden bei Wahlen zusammenliefen.