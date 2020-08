Schwerpunkte

Freie Plätze im Ferienprogramm

20.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Im Sommerferienprogramm in Wendlingen gibt es noch einige freie Plätze. Am Dienstag, 25. August, von 15.30 bis 17.30 Uhr können Teilnehmer mithilfe des Radsportvereins Wendlingen zum Fahrradprofi werden. Bei einem Fahrradparcours lernt man geschickt um die Hindernisse zu fahren und punktgenau zu bremsen. Die Prüfung für das Sportabzeichen kann am Mittwoch, 26. August, von 9 bis 12 Uhr bei der Sportanlage Im Speck und einen Tag darauf am Donnerstag, 27. August, von 10 bis 11 Uhr im Freibad absolviert werden.

Anmeldung und Infos im Rathaus, Zimmer 1.14 oder unter Telefon (0 70 24) 94 32 92.