Schwerpunkte

Freie Plätze beim Ferienprogramm

03.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Die Sommerferien haben gerade begonnen. Eine prima Gelegenheit, sich am Ferienprogramm der Stadt Wendlingen zu beteiligen. Beim Kindertheatertag am heutigen 3. August im Treffpunkt Stadtmitte geht es um „Eine Reise um die Welt“. Hier besteht noch die Möglichkeit, die Veranstaltung am Vor- oder Nachmittag zu besuchen.

Am 25. August kann in der Disziplin Leichtathletik und Schwimmen das Jugendsportabzeichen erworben werden. Einige wenige Plätze sind noch frei für das „Kleine Räubereinmaleins“ und „Tiere des Waldes – den Tätern auf der Spur“ am 6. August. Die Möglichkeit Papier selber zu schöpfen und so seine eigene Papierkreation zu schaffen, gibt es am 12. August. Für diese Veranstaltung sind am Nachmittag noch Plätze frei.

„Das Ländle“ auf einer Radtour näher kennenlernen können Ferienkinder am 14. August. – „Schere, Kleben, Los“ – wer gerne bastelt, ist bei diesem Bastelvormittag am 16. August willkommen. Und wer am 21. August an einem „Radausflug ins Nymphaea“ teilnehmen will, der kann sich auch dafür noch anmelden. „Crossboccia, Jonglierbälle oder Schatzkugeln“, diese Filzwerkstatt findet am 23. August statt.