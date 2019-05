Französische Austauschschüler zu Gast

27.05.2019, — E-Mail verschicken

Am Dienstag empfing Bürgermeister Steffen Weigel 19 Schülerinnen und Schüler aus Saint-Leu-la-Forêt sowie ihre Begleitlehrerinnen und ihre deutschen Austauschpartner der Johannes-Kepler-Realschule im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Gruppe verbringt insgesamt eine Woche in Wendlingen. Neben dem Besuch des Schulunterrichts stehen auch Ausflüge in die nähere Umgebung auf dem Programm. Beim Empfang im Rathaus konnten die Schüler mehr über die Partnerstadt Wendlingen erfahren. Bürgermeister Steffen Weigel hält solche Schüleraustausche für sehr wichtig, gerade innerhalb Europas, damit junge Menschen sich gegenseitig kennen und verstehen lernen. Dies ist ihm ein besonderes Anliegen und er möchte die Jugendlichen ermuntern, solche Chancen auch weiterhin zu nutzen, auch wenn es sprachlich nicht immer so einfach ist. Am Schluss bedankte sich Bürgermeister Steffen Weigel bei den Begleitlehrerinnen ganz herzlich dafür, dass sie so viel Zeit investieren und zusätzliche Arbeit auf sich nehmen, um solche Austausche zu ermöglichen. kk/Foto: Kappels