Schwerpunkte

Photovoltaikanlagen für gemeindeeigene Gebäude in Köngen

09.03.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Köngen: Bauhof und Kinderhaus erhalten Sonnenkollektoren

KÖNGEN. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember beschlossen, Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Bauhof und des Kinderhaus Regenbogen errichten zu lassen. Diese beiden Gebäuden sollen der Auftakt sein, um in Köngen mehr CO2 einzusparen. Weitere kommunale Gebäude sollen folgen. Das Energieteam Süd aus Kirchheim hatte in dieser Sitzung eine Analyse vorgelegt, die aufzeigt, wo Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden sinnvoll sein können.

Nach der statischen Prüfung konnten die Dächer sowohl des Bauhofs als auch des Kinderhauses als geeignete Standorte eingestuft werden. Das Bauamt hatte insgesamt sieben interessierten Firmen Leistungsverzeichnisse zugeschickt, davon waren vier Unternehmen aus Köngen. Für die Anlage des Bauhofs gingen drei Angebote ein, den Zuschlag erhält die Firma Elser Elektro- und Haustechnik in Börtingen. Elser wird die Anlage für 90 737 Euro liefern. €

Für das Kinderhaus Regenbogen war der günstigste Bieter die Firma Energieteam Süd aus Kirchheim. Das Unternehmen wird die Anlage für 38 700 Euro netto liefern.

Im Haushaltsplan 2021 sind für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen an diversen Standorten 100 000 Euro vorgesehen. Im Vorjahr war für ihre Errichtung an verschiedenen Standorten in Summe bereits 112 000 Euro vorgesehen und mit der Planung/Untersuchung der in Frage kommenden Dächer begonnen worden.