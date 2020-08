Schwerpunkte

Fotodokumente für Ausstellung gesucht

20.08.2020

WENDLINGEN (pm). Für eine neue Ausstellung im Stadtmuseum sucht die Stadt Wendlingen dringend Fotos aus der Nachkriegszeit, auf denen „Gastarbeiter“ mit örtlichem Bezug zu (Firmen in) Wendlingen zu sehen sind: bei der Arbeit, in der Familie, beim Feiern, in der Freizeit oder in anderen Situationen. Die Stadtverwaltung freut sich, die Fotos entleihen zu dürfen, um sie zu digitalisieren. Wer fündig wird, der wird gebeten, sich im Rathaus bei Elke Höppner, Zimmer 1.09, Telefon (0 70 24) 94 32 89, E-Mail hoeppner@wendlingen.de, zu melden.