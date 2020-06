Schwerpunkte

Fortbestand von Hausarztpraxis in Gefahr?

27.06.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Suche nach einem Ersatz für gekündigte Patienten-Parkplätze war bisher erfolglos – In seiner Not wandte sich der Arzt an die Stadt

Eigentlich ist alles bestens. Ein Nachfolger für die Hausarztpraxis ist gefunden, die Praxisausstattung auf dem neuesten medizinischen Stand. So langsam könnte sich der Hausarzt Dr. Straub zur Ruhe setzen. Das Alter hat er bereits. Wenn da nicht eine eklatant wichtige Voraussetzung wäre. Es betrifft seine Patienten-Parkplätze. Inzwischen hat sich daraus ein Problem entwickelt.

Der Hausarztpraxis von Dr. Straub fehlen vier Parkplätze für seine Patienten. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Für seine Praxis hatte der Allgemeinarzt seit 1984 vier Parkplätze von der evangelischen Kirchengemeinde angemietet, ein weiterer Platz direkt am Gebäude befindet sich in seinem Eigentum. Wegen des Abrisses der Johanneskirche und der anschließenden Neubebauung mit dem Gemeindezentrum benötigt die Kirchengemeinde den gesamten Parkraum. Auch die vier Parkplätze gegenüber der Praxis. Der Mietvertrag ist Ende Mai ausgelaufen, seither steht der Arzt – bis auf einen – ohne Patientenparkplätze da.