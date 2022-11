Schwerpunkte

Flutlicht defekt - Keine Spiele für TVU im Sportpark Wendlingen

17.11.2022 16:10, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gerade hatten die Fußballer des TVU begonnen, sich im Sportpark heimisch zu fühlen, da müssen sie schon wieder zurück auf ihr altes Spielgelände am Neckar. Weil die Flutlichtanlage nicht richtig funktioniert, kann der neue Kunstrasenplatz nicht für Spielbegegnungen benutzt werden.

Ohne funktionierende Flutlichtanlage werden auf dem Kunstrasenplatz (hinten) auch keine Begegnungsspiele stattfinden. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Seit Oktober ist der Sportpark Im Speck die neue Heimat der Fußballer des Turnvereins Unterboihingen. Während der neue Rasenplatz noch bis September nächsten Jahres ruhen muss, ist der Kunstrasenplatz bespielbar. Damit wäre eigentlich alles bestens, wenn die seit Monaten neu installierte Flutlichtanlage auch funktionieren würde. Fürs Training reicht’s zwar, aber für Spielbegegnungen ist er vom Schiedsrichter jetzt gesperrt worden. Eine echte Enttäuschung für die Fußballer. Alternativ gebe es zwar noch den unteren Kunstrasenplatz beim TSV Wendlingen, auf den man zur Not ausweichen könnte, doch das geht momentan auch nicht, weil auch dieser seit mehreren Wochen gesperrt ist und gerade saniert wird. Jetzt versucht die Stadt Wendlingen zwar möglichst rasch eine Zwischenlösung zu finden. Ob das klappt, ist aber noch nicht klar. Wenn nicht – muss der TVU bis zum Jahresende auf dem alten Rasenplatz am Neckar spielen. Es stehen noch insgesamt vier Spiele an – heute Abend ist das erste.