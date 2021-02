Schwerpunkte

Florian Schepp tritt in Holzmaden an

05.02.2021 05:30

Leiter des Wendlinger Polizeipostens bewirbt sich um Bürgermeisteramt

Florian Schepp pm

WENDLINGEN/HOLZMADEN (pm). Mit dieser Kandidatur in Holzmaden hat nach Marius Remmler ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Der 45-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Polizeihauptkommissar hat dieser Tage seine Bewerbung im Rathaus in Holzmaden abgegeben. Florian Schepp ist in Kirchheim und Umgebung kein Unbekannter. Er ist für die Fraktion der Freien Wähler im Kirchheimer Gemeinderat und beruflich als Leiter der Polizei Wendlingen mit seinen 17 Mitarbeitern für die Sicherheit von etwa 36 000 Menschen in Wendlingen, Köngen, Unterensingen und Oberboihingen verantwortlich. Er leitet somit einen der größten Polizeiposten im Polizeipräsidium Reutlingen.