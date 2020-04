Flinke Finger an der Nadel

27.04.2020, Von Sabine von Varendorff

Gisela Speidel aus Wendlingen näht für die Samariterstiftung Mundschutze

Jakob Krenn holt die erste Ladung Mundschutzmasken bei Gisela Speidel für die Häuser der Samariterstiftung in Nürtingen ab. Mit großzügiger Unterstützung aus der Nachbarschaft ist diese Aktion möglich geworden. pm

WENDLINGEN. Wer will fleißige Näherinnen seh’n, der muss zu Gisela Speidel geh’n. Die 63-jährige Wendlingerin ist über ihre Schwester, die in der Hauptverwaltung der Samariterstiftung arbeitet, auf die Not der Stiftung aufmerksam geworden. Denn in den mehr als 60 Häusern der Stiftung, in denen Menschen mit Behinderung betreut und gepflegt werden oder Menschen im Alter untergebracht sind, fehlt es an Mundschutzen und Schutzkitteln. Für die begeisterte Hobby-Näherin und ihre einfache Pfaff-Haushalts-Nähmaschine ein Weckruf.