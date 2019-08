Fit und gesund in den Herbst

Der Verein zur Förderung der Gesundheit bietet im zweiten Halbjahr Neues und Altbewährtes

KIRCHHEIM (pm). Der Verein zur Förderung der Gesundheit (VFG) an den Medius-Kliniken in Kirchheim und Nürtingen hat für das zweite Halbjahr 2019 wieder ein vielseitiges Programm mit neuen und bewährten Gesundheitskursen erstellt. Der Verein ist ein gemeinnütziger Verein, der zusammen mit den Medius-Kliniken ein Kompetenzzentrum bildet. Seit 17 Jahren bietet der VFG erfolgreich Kurse „rund um die Gesundheit“ an. Die Kurse und Veranstaltungen richten sich an Menschen mit Erkrankungen, dienen aber auch der Allgemeinheit als präventive Gesundheitsvorsorge. Das Themenspektrum erstreckt sich auf die Bereiche Geburt, Familie, spezielle Angebote für Frau und Mann, Bewegung, Angebote für Menschen mit Erkrankungen, Entspannung und Körperwahrnehmung sowie Gesundheit.

Die Kurse bieten ferner qualifizierte Unterstützung bei bestimmten Erkrankungen wie Schlaganfall, Parkinson, Osteoporose und Stress- und Schmerzbelastungen oder im Bereich Nachsorge, beispielsweise nach Knie- oder Hüftgelenksoperationen. Neben den „Kursklassikern“, wie Fitness- und Rückenfit-Kursen sowie Wasser- und Beckenboden-Gymnastik stellt der Verein im Herbst und Winter neue Kurse zur Unterstützung bei Krankheiten, Fitness und Entspannung vor.