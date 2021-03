Schwerpunkte

Fit am Morgen

24.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (pm). Direkt nach den Osterfeiertagen startet der „TVU Jedermann Sport“ mit dem Online-Kurs „Fit am Morgen“. Beginn ist ab Donnerstag, 8. April, von 9 bis 10 Uhr, an zwölf Vormittagen. Es wird eine Kursgebühr erhoben für Mitglieder/Nichtmitglieder. Anmeldung bis 26. März, per Mail geschaeftsstelle@tv-unterboihingen.de.