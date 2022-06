Schwerpunkte

Firmen im Raum Wendlingen und Kirchheim bieten Dienstfahrräder an

21.06.2022 05:30, Von Thomas Zapp — E-Mail verschicken

Raus aus dem Autositz, rauf auf den Sattel: Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen das Fahrradleasing für Diensträder. Wie es funktioniert und welche Firmen in der Region mit gutem Beispiel vorangehen.

Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das machen inzwischen immer mehr Menschen. Schön wenn es auch von der Firma Anreize für diese klimafreundliche und gesunde Art der Fortbewegung gibt. Foto: Adobe Stock/Kzenon

WENDLINGEN/KIRCHHEIM. Die Frage der Kollegen ist mittlerweile zu einer Art Begrüßungsformel geworden, die je nach Wetterlage Be- oder Verwunderung zum Ausdruck bringen kann: „Bist du heute wieder mit dem Fahrrad da?“ Seitdem der Autor dieser Zeilen die Anfahrt zur Redaktion von Esslingen meistens mit dem Dienstfahrrad erledigt, gilt er zwar nicht als Sportskanone, aber zumindest als vorbildlich, was den Gesundheitsaspekt betrifft. Denn auch wenn das Dienstfahrrad ein E-Bike ist und den strampelnden Redakteur an den Hügeln zwischen Denkendorf und Köngen dankenswerterweise unterstützt: Gestrampelt wird trotzdem und die frische Luft gibt es noch dazu. Zudem vermeidet er auch die Emissionen des Alternativvehikels, einem VW mit Verbrennungsmotor. Dienstradeln ist also auch gut fürs Klima.