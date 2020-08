Schwerpunkte

Finger weg vom Glimmstängel

06.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

26 Schulklassen schlossen Projekt „Be smart – don’t start“ erfolgreich ab

Pia ist eine der Hauptautorinnen der Umfragen für die Aktion „Be smart – don´t start“. pm

(la). Viele Jugendliche beginnen im Alter von 12 bis 14 Jahren, mit dem Rauchen zu experimentieren. Genau dort setzt der bundesweite Wettbewerb „Be smart – don’t start“ an. Er richtet sich an Schulklassen, die sich entscheiden, für ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr bereits zum 23. Mal statt. Deutschlandweit beteiligten sich über 7000 Schulklassen. Auch 33 Schulklassen aus dem Landkreis starteten im Herbst 2019. Sie hatten sich verpflichtet, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen oder mit dem Rauchen nicht anzufangen. Wöchentlich wurde diese Selbstverpflichtungserklärung abgefragt und zusätzliche Fragen rund um das Thema beantwortet. 26 Schulklassen schlossen den Wettbewerb Ende April 2020 erfolgreich ab.