Schwerpunkte

Findiger Gymnasiast unterstützt Hilfsprojekt

20.06.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Kunststoff-Gesichtsschilde aus dem Drucker: Paul Gutjahr, sein Lehrer und seine Familie ziehen an einem Strang

Unser Foto zeigt von links: Paul mit Mutter Ursula Gutjahr und Lehrer Mario Klein vor einem fertigen Druck im Physikraum. Foto: Jüptner

WENDLINGEN. Als zu Beginn dieses Jahres die Corona-Pandemie Deutschland erreichte, fehlte es vielerorts an Schutzkleidung. Mit einfachen Schutzschilden aus heimischen 3-D-Druckern unterstützte daher das „Open DIY Projekt“ aus Beuren örtliche Hilfsorganisationen und Krankenhäuser mit dringend benötigter Ausrüstung. Unser Bericht hierüber erreichte auch einen Schüler vom Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen. Dieser machte sich zusammen mit seiner Familie und einem Lehrer gleich ans Werk und stellte sein Können unter Beweis. Hunderte Schilde konnten so bisher gespendet werden.