Feuerwehrversammlung künftig auch online möglich

25.05.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Landesfeuerwehrverband gibt Empfehlung

WENDLINGEN. Die anhaltende Corona-Pandemie stellt viele Vereine und Organisationen nicht nur vor große Herausforderungen, wenn es um ihren Fortbestand und ihre Mitglieder geht, sondern auch, wenn Satzungen wegen der Krise nicht eingehalten werden können. Nach der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Wendlingen ist sie angehalten, die jährliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Wegen der pandemiebedingten Beschränkungen, aber auch um ihre Einsatzfähigkeit nicht zu gefährden, musste die turnusgemäß Ende Januar stattfindende Versammlung deshalb verschoben werden.

Weil bei der Pandemie noch kein Ende in Sicht ist, hat der Landesfeuerwehrverband in Abstimmung mit dem Innenministerium empfohlen, dass Hauptversammlungen verschoben werden können – maximal um ein Jahr –, sofern keine Wahlen stattfinden. Alternativ können künftige Versammlungen auch digital durchgeführt werden, inklusive Wahlen und geheimen Abstimmungen. Dafür wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Der Gemeinderat beschloss am Dienstag, die Feuerwehrsatzung dahingehend zu ändern.