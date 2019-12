Handball: Landesliga-Spitzenreiter TSV Köngen gewinnt das Pokalspiel in Dettingen/ErmsDie Landesliga-Handballer des TSV Köngen sind ihrer Favoritenrolle im Pokalspiel beim TSV Dettingen/Erms gerecht geworden. Nur drei Tage nach dem Ligaspiel in Aixheim in Personalnot reichte es zu einem glanzlosen…

Mehr