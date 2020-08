Schwerpunkte

Ferienprogramm des Wendlinger Jugendhauses: Ein Vormittag im Wald

08.08.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Für die Wendlinger Kinder ist es ein Segen, dass die Ferienbetreuung stattfinden kann – wenn auch unter anderen Bedingungen

Endlich Ferien, endlich mit Freunden zusammensein, etwas unternehmen, das Ferienprogramm des Jugendhauses Zentrum Neuffenstraße in Wendlingen ist ein Segen für die Kinder, die sich seit März nur sporadisch gesehen haben. Am Freitag machte eine der zehn Gruppen einen Ausflug in den Wendlinger Wald.

Arbeitsteilung: Die Jungs schleppen die Äste, die Mädels suchen am Boden Material für den Blätterteppich. sg

WENDLINGEN. Es war heiß am Freitag. Da ist ein Ausflug in den Wald eine ganz gute Idee. Elf Mädels und Jungs, alle etwa sechs Jahre alt und Teilnehmer des FiFeFo (Firmenservice, Ferienspaß und Forschergeist), machten sich also von der Anne-Frank-Schule in der Neuffenstraße aus mit ihren Betreuern Lea (18 Jahre) und Flo (15 Jahre) auf den Weg in den Wendlinger Forst. Wald-Bingo stand auf dem Plan. Doch der Weg bis zum Wald, der zog sich soooo lange hin – da muss man zwischendurch einfach ein paar Pausen einlegen. „Bestimmt hat das Freibad gar kein Wasser mehr, es ist alles verdunstet“, stöhnte einer der Jungs, der sich mit letzter Kraft die Straße entlangschleppte, um zum nächsten Schattenplatz zu kommen. Die letzte Pause fand am Waldeingang statt. Hier wurde erst einmal ausgiebig gevespert. Als dann Fliegen und Wespen immer lästiger wurden, ging die Gruppe etwas tiefer in den Wald.