Feintuning für die Ferienprogramme von Wendlingen und Köngen

19.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Jugendhäuser in Wendlingen und Köngen arbeiten auf Hochtouren, um Kindern in den Ferien etwas Abwechslung zu bieten

Endlich eine gute Nachricht: Definitiv wird es sowohl vom Wendlinger Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße als auch vom Köngener Trafo ein Ferienprogramm für Kinder geben. Wenn auch in einer abgewandelten Form. Und für weniger Kinder als sonst. Das Feintuning für die Umsetzung der Corona-Vorschriften hat begonnen.

Gemeinsames Singen auf dem Abenteuerspielplatz? Das wird es wohl dieses Jahr nicht geben. pm

WENDLINGEN/KÖNGEN. „Wir machen es. Die Zusagen sind rausgeschickt“, sagt Christof Georgi, Leiter des Jugendhauses Zentrum Neuffenstraße – das FiFeFo (Firmenservice, Ferienspaß & Forschergeist) findet also in diesem Jahr vom 3. bis 14. August statt. Aber es findet an zwei Orten statt. Die jüngeren Teilnehmer im Alter zwischen sechs und neun Jahren werden nämlich am Campus der Ludwig-Uhland- und der Anne-Frank-Schule betreut. Die Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren verbringen das FiFeFo im Schulzentrum Am Berg. Auch die Leitung des FiFeFo ist auf beide Veranstaltungsorte aufgeteilt: Petra Daberkow begleitet das Ferienprogramm am LUS-Campus, Christof Georgi am Schulzentrum Am Berg. Diese Regelung hängt mit der Beschränkung zusammen, dass nicht mehr als 100 Menschen (Kinder und Betreuer) an einem Ort zusammenkommen dürfen. So werden an beiden Veranstaltungsorten jeweils 60 Kinder zugelassen – insgesamt können damit 120 Kinder teilnehmen.